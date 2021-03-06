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​Чалов провёл 150 игр за ЦСКА

06 Марта 2021, 17:38,

В субботу ЦСКА в рамках двадцать первого тура чемпионата России играл против «Ахмата». Фёдор Чалов вышел на поле за одиннадцать минут до конца основного времени, заменив Саломона Рондона.

Этот матч стал для двадцатидвухлетнего Чалова 150-м в первой команде ЦСКА. В прошедших играх нападающий записал на свой счёт сорок четыре гола и двадцать восемь результативных передач.

Напомним, ЦСКА обыграл «Ахмат» с результатом 2:0 и сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Впрочем, питерцы свою игру двадцать первого тура проведут в понедельник, восьмого марта. Их соперником будет «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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