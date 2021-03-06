Рондон забил первый гол за ЦСКА

В эти минуты на «ВЭБ Арене» проходит поединок 21-го тура Премьер-лиги между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Хозяева открыли счет в матче на 38-й минуте первого тайма. С 11-метровой отметки точным ударом отметился новичок «армейцев» Саломон Рондон. Это первый мяч венесуэльского нападающего в составе столичного клуба.

Напомним, что ЦСКА арендовал форварда у китайского «Далянь Про» до конца сезона-2020/2021.

Детальная текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».