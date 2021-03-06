Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Рондон забил первый гол за ЦСКА

06 Марта 2021, 14:49,

В эти минуты на «ВЭБ Арене» проходит поединок 21-го тура Премьер-лиги между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

Хозяева открыли счет в матче на 38-й минуте первого тайма. С 11-метровой отметки точным ударом отметился новичок «армейцев» Саломон Рондон. Это первый мяч венесуэльского нападающего в составе столичного клуба.

Напомним, что ЦСКА арендовал форварда у китайского «Далянь Про» до конца сезона-2020/2021.

Детальная текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Хосе Соломон Рондон
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