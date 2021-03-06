​Талалаев: «В эпизоде со вторым голом Рондон фолил»

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев после гостевого поражения от ЦСКА (0:2) заявил, что в эпизоде со вторым голом в ворота его команды имело место быть нарушение правил в атаке со стороны Саломона Рондона.

- Рондон – хороший нападающий, но в эпизоде со вторым голом он нарушал правила, - сказал Талалаев журналистам после игры.

«Ахмат» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре грозненцы сыграют на выезде против «Зенита» и постараются отобрать очки у лидера. Игра пройдёт в субботу, тринадцатого марта.