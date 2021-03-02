Стало известно, когда Акинфеев вернётся в строй

Стало известно, когда голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернётся в строй.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», Акинфеев сможет сыграть против «Зенита» в рамках двадцать третьего тура российской Премьер-лиги. Дзагоев же в свою очередь пропустит порядка двух недель.

Отметим, что ранее пресс-служба «армейцев» заявила об обнаружение у Акинфеева признаков ОРВИ. Российский голкипер пропустил матч против «Локомотива» (0:2).

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду, семнадцатого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на восемь часов по московскому времени.