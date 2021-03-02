Стало известно, когда Акинфеев вернётся в строй

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02 Марта 2021, 20:33,
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Стало известно, когда голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернётся в строй.
Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», Акинфеев сможет сыграть против «Зенита» в рамках двадцать третьего тура российской Премьер-лиги. Дзагоев же в свою очередь пропустит порядка двух недель.
Отметим, что ранее пресс-служба «армейцев» заявила об обнаружение у Акинфеева признаков ОРВИ. Российский голкипер пропустил матч против «Локомотива» (0:2).
Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду, семнадцатого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на восемь часов по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев
Не лАжа прессы, а телега ЦВБП-медиа сообщила. А эти лАжисты тупо стырили информацию