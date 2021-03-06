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Ганчаренко: «Надеюсь, не повторим ошибок в защите и улучшим нашу атаку»

06 Марта 2021, 14:04,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается какого-то опасения, у нас достаточно широкий состав, и мы все равно имеем хорошую головную боль, кого выпустить в старте. И важно то, что у нас есть игроки, которые могут выйти и усилить игру.

- По сравнению с прошлым матчем, который вы проиграли, видим изменения, Щенников остался и не только он на скамейке, это реакция на тот результат или еще что-то?

- Это реакция на результат, работу игроков по ходу цикла, что делает соперник, каким образом мы будем атаковать и обороняться. Тут все нюансы вместе.

- То, что случилось в матче с «Локомотивом», было особым поводом для разговора с командой, для особенной работы? Или это было рядовым?

- Очень важно по таким матчам делать выводы, мы очень хорошо разобрали этот матч. Надеюсь, что мы не будем повторять тех ошибок, которые у нас были в защите и, соответственно, улучшим нашу атаку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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