Рондон проснулся и забил: ЦСКА исправился после дерби и разделался с «Ахматом» седьмой раз подряд

21-й тур чемпионата России отрывался на «ВЭБ Арене» матчем ЦСКА и «Ахмата».

В первом туре после выхода РПЛ из зимней спячки ЦСКА в кавычках «порадовал» своих болельщиков, проиграв дерби «Локомотиву», причём как раз в тот момент, когда потерял очки «Зенит». В итоге отставание «армейцев» от питерцев выросло до семи очков. С другой стороны, «красно-синим» нужно не только стремиться к первому месту, но и оборонять второе. Потому как на него также претендует если не лихорадочный «Спартак», то значительно поднявший свои котировки за последний год «Сочи». Набрать три очка в 21-м туре ЦСКА пытался против грозненского «Ахмата», который не выиграл ни одного из шести своих предыдущих матчей в Премьер-лиги и до этого проиграл «армейцам» шесть раз подряд.

Матч начался, как и предполагалось, с позиционных атак москвичей, только вот первый супермомент возник у грозненцев. На 11-й минуте Харин прострелил слева на дальнюю штангу, но Мелкадзе обрёк себя на разочарование, вместо обычного разящего удара исполнив парашют выше перекладины. Через несколько минут опасным шансом ответили «армейцы». Влашич возле чужой штрафной заполнил свободную зону между Исмаэлом и Богосавацем, но слегка перекрутил мяч мимо дальней девятки. Вскоре, как и в кубковом матче со «СКА-Хабаровском», мог отличиться Ахметов, откликнувшийся на пас Влашича, однако попал мячом в Семёнова.

На 36-й минуте Рондон с линии штрафной вторым касанием послал мяч по диагонали с правой стороны в левую штангу. Под удар Саломону скинул мяч головой Влашич, которого, в свою очередь, снабдил забросом из центра поля Магнуссон. И «красно-синие» всё-таки дожали своего оппонента до перерыва. На 38-й минуте Марио Фернандес после подачи углового направил мяч головой в выставленную вбок руку Нижича, а с пенальти Рондон забил свой первый гол за ЦСКА, поразив зону правого нижнего угла, за которой красовался рекламный щит с надписью «HYUNDAI» (1:0).

Начало второго тайма принесло «красно-синим» второй забитый мяч. На 52-й минуте Влашич сыграл головой в стеночку с Рондоном и с лёта вонзил снаряд ногой в правый нижний угол (2:0). Вратарь «Ахмата» Шелия тут же подбежал спорить с главным судьёй Сиденковым и получил жёлтую карточку. Дело в том, что на газон в ходе голевой атаки упал Ненахов после контакта с Рондоном. Поэтому, кстати, и офсайда у Рондона не было, – находившийся на газоне Ненахов был предпоследним игроком «Ахмата» перед воротами гостей.

На преимуществе «армейцев» в два гола игра была сделана. ЦСКА сбавил атакующие обороты, позволив грозненцам проводить холостые позиционные атаки. В итоге мяч больше не погостил в сетке каких-либо ворот. «Красно-синие» пока что приблизились к «Зениту» на расстояние двух очков и обеспечили себе второе место по итогам тура, а «Ахмат» седьмой раз подряд не выиграл в РПЛ и проиграл ЦСКА.

Кирилл Иванцов