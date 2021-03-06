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Рондон проснулся и забил: ЦСКА исправился после дерби и разделался с «Ахматом» седьмой раз подряд

06 Марта 2021, 15:55,

21-й тур чемпионата России отрывался на «ВЭБ Арене» матчем ЦСКА и «Ахмата».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
(1:0) Рондон Саломон 38'    
(2:0) Влашич Никола 52'    
Помазун Илья Фернандес Марио   27' Васин Виктор Магнуссон Хёрдур Зайнутдинов Бактиёр Марадишвили Константин Ахметов Ильзат Кучаев Константин   71' (Тикнизян Наяир (   71') Влашич Никола Эджуке Чидера   71' (Сигурдссон Арнор (   71') Рондон Саломон   79' (Чалов Фёдор (   79')
Запасные: Шкурин Илья Яковлев Владислав Щенников Георгий Карпов Вадим Тороп Владислав
Шелия Гиорги   52' Ненахов Максим   67'   81' (Садулаев Лечи (   81') Семёнов Андрей Нижич Зоран Богосавац Мирослав   21' Быстров Марат   46' (Ильин Владимир (   46') Швец Антон   80' Харин Евгений Исмаэл Силва   69' (Янку Габриэль (   69') Мелкадзе Георгий   69' (Адуев Амир (   69') Бериша Бернард   35'   46' (Полярус Артём (   46')
Запасные: Кадыров Халид Кармаев Никита Мелихов Александр Пуцко Александр
06 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

В первом туре после выхода РПЛ из зимней спячки ЦСКА в кавычках «порадовал» своих болельщиков, проиграв дерби «Локомотиву», причём как раз в тот момент, когда потерял очки «Зенит». В итоге отставание «армейцев» от питерцев выросло до семи очков. С другой стороны, «красно-синим» нужно не только стремиться к первому месту, но и оборонять второе. Потому как на него также претендует если не лихорадочный «Спартак», то значительно поднявший свои котировки за последний год «Сочи». Набрать три очка в 21-м туре ЦСКА пытался против грозненского «Ахмата», который не выиграл ни одного из шести своих предыдущих матчей в Премьер-лиги и до этого проиграл «армейцам» шесть раз подряд.

Матч начался, как и предполагалось, с позиционных атак москвичей, только вот первый супермомент возник у грозненцев. На 11-й минуте Харин прострелил слева на дальнюю штангу, но Мелкадзе обрёк себя на разочарование, вместо обычного разящего удара исполнив парашют выше перекладины. Через несколько минут опасным шансом ответили «армейцы». Влашич возле чужой штрафной заполнил свободную зону между Исмаэлом и Богосавацем, но слегка перекрутил мяч мимо дальней девятки. Вскоре, как и в кубковом матче со «СКА-Хабаровском», мог отличиться Ахметов, откликнувшийся на пас Влашича, однако попал мячом в Семёнова.  

На 36-й минуте Рондон с линии штрафной вторым касанием послал мяч по диагонали с правой стороны в левую штангу. Под удар Саломону скинул мяч головой Влашич, которого, в свою очередь, снабдил забросом из центра поля Магнуссон. И «красно-синие» всё-таки дожали своего оппонента до перерыва. На 38-й минуте Марио Фернандес после подачи углового направил мяч головой в выставленную вбок руку Нижича, а с пенальти Рондон забил свой первый гол за ЦСКА, поразив зону правого нижнего угла, за которой красовался рекламный щит с надписью «HYUNDAI» (1:0).

Начало второго тайма принесло «красно-синим» второй забитый мяч. На 52-й минуте Влашич сыграл головой в стеночку с Рондоном и с лёта вонзил снаряд ногой в правый нижний угол (2:0). Вратарь «Ахмата» Шелия тут же подбежал спорить с главным судьёй Сиденковым и получил жёлтую карточку. Дело в том, что на газон в ходе голевой атаки упал Ненахов после контакта с Рондоном. Поэтому, кстати, и офсайда у Рондона не было, – находившийся на газоне Ненахов был предпоследним игроком «Ахмата» перед воротами гостей.

На преимуществе «армейцев» в два гола игра была сделана. ЦСКА сбавил атакующие обороты, позволив грозненцам проводить холостые позиционные атаки. В итоге мяч больше не погостил в сетке каких-либо ворот. «Красно-синие» пока что приблизились к «Зениту» на расстояние двух очков и обеспечили себе второе место по итогам тура, а «Ахмат» седьмой раз подряд не выиграл в РПЛ и проиграл ЦСКА.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Ахмат, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
06 Марта 2021, 16:04

глори цска

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