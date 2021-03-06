Корнаухов: «Очень надеялся, что с ЦСКА больше не будет повторяться болезнь прошлого сезона»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результат матча 21 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «армейцы» на своём поле принимали «Ахмат», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Это была тяжелая игра для ЦСКА. «Ахмат» в последнее время - команда, которая всегда борется, контролирует каждый участок поля, очень хорошо готова физически, у них все организованно. Было трудно, но гол, забитый с пенальти, помог «армейцам» и во втором тайме ЦСКА полностью уже игру контролировал и смог забить второй гол.

Очень надеялся, что больше не будет повторяться ситуация, «болезнь», которая происходила с ЦСКА в прошлом сезоне, когда команда на своём поле владела преимуществом и вели в счете, а потом упускала победу. Пока всего этого удаётся избежать. Я думаю, сегодняшняя победа в принципе закономерна.

Что касается Саломона Рондона, то он способен стать одним из лидеров команды в качестве центрального нападающего. Может быть он не был так ярок в сегодняшнем матче, но очень хорошо сыграл в моменте, когда обработал мяч и пробил в штангу, тут не повезло. Потом он реализовал пенальти, затем сбросил на Влашича. Вроде бы не так ярко выглядел, но сыграл решающую роль в матче. Он и организовывал голевые ситуации, и забивал», - сказал Корнаухов.