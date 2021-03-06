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Ганчаренко: «Всё, что надо для нападающего, Рондон сегодня сделал»

06 Марта 2021, 16:23,

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В целом мы заслуженно победили, мы достаточно неплохо действовали в атаке и очень хорошо защищались. Мы не дали «Ахмату» создать какой-то более-менее момент, а сами, наверное, создали моменты, которые должны были завершиться со счетом 2:0. Конечно, мы довольны сегодняшней победой. Очень важно после того, как ты проигрываешь, одержать победу.

- Для ЦСКА, наверное, важно было после «Локомотива» моментально выиграть, чтобы было совершенно другое состояние, эмоциональное в том числе?

- Да, конечно. Понятно, что время идет и лечит. Мы за неделю полностью восстановились и были хорошо готовы к этой игре.

- Оцените действия Рондона, потому что в первом тайме, казалось, он был несколько в тени. Но после матча такая статистика: гол и голевая передача. Если игру не смотреть, складывается впечатление, что он сделал игру сегодня.

- Не могу сказать, что он был в тени. В эпизодах, где у него был мяч, он хорошо сыграл, цеплялся, отыгрывался, забил и отдал, всё, что надо для нападающего, он сегодня сделал.

- Можно сказать, что этот результат возвращает вас в чемпионскую гонку?

- Когда выигрываешь, начинаешь смотреть, как играю твои соперники. Мы выиграли, это самое важнее для нас.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Саломон Рондон
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