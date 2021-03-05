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Корнаухов: «Если ЦСКА проиграет «Ахмату», чемпионская гонка не будет закончена»

05 Марта 2021, 18:16,

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21 тура Российской Премьер-лиги, в котором «армейцы» примут на своём поле «Ахмат», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Прежде всего ожидаю хорошей игры от ЦСКА и, конечно же, победы. Как будет в игре - посмотрим. Статистика подтверждает, что «армейцы» удачно играют с «Ахматом». Но «Ахмат» становится другим, более агрессивным, более злым, более контактным, поэтому играть против них будет очень тяжело. В последнем туре они тоже потерпели неудачу, поэтому приедут не номер отбывать, а будут настроены очень решительно.

ЦСКА - это команда, которая участвует в чемпионской гонке, поэтому разбрасываться очками в каждом матче - слишком большая роскошь. Не факт, что в случае осечки «армейцев», чемпионская гонка для ЦСКА будет закончена, потому что конкуренты тоже еще неизвестно как сыграют. На своём стадионе ЦСКА изначальные фавориты на бумаге, и я надеюсь, что они это докажут и на футбольном поле», - сказал Корнаухов.

 
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва, Ахмат, Олег Корнаухов
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