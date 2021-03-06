Ахметов: «Ахмат» способен доставить неприятности любому, регулярно отнимает очки у лидеров»

Хавбек столичного ЦСКА Ильзат Ахметов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против грозненского «Ахмата» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«На поле грозненцы способны доставить неприятности любому, регулярно отнимают очки у лидеров. В этом сезоне «Ахмата» борется за еврокубки, видны его серьезные амбиции», - передает слова полузащитника пресс-служба московского клуба.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве шестого марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

После 20 туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, а грозненцы располагаются на 11-й позиции.