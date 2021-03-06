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Акинфеев пропускает второй матч ЦСКА подряд

06 Марта 2021, 13:32,

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не включен в заявочный лист команды на предстоящий поединок против грозненского «Ахмата», который состоится в 21-м туре российской Премьер-лиги.

34-летний вратарь сейчас находится на больничном, у него выявлена ОРВИ. Место в воротах «армейцев» во втором матче кряду займет Илья Помазун, возвращенный из аренды в екатеринбургском «Урале».

Поединок между москвичами и грозненцами состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча начнется в 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ахмат, Игорь Акинфеев
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