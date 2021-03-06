Рондон прокомментировал забитый пенальти

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ахмат» Саломон Рондон поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Оцените действия команды и вашу игру в таких непростых погодных условиях.

- Мы все очень хорошо сработали командно, знали, как будет развиваться матч, прекрасно разобрали нашего соперника и знали, что будут длинные передачи вперед со стороны защитников. Я оказывал давление, не давал им вперед распасовывать. Мне кажется, что нам удалось сегодня провести неплохой матч, и все ребята сегодня победили.

- То, что вы сегодня подошли к мячу и забили пенальти… Мы помним, что и Чалов не забивал, и Влашич. То было согласовано до игры?

- Моя задача - помогать партнерам своей игрой, своими голами, всем, чем я могу. Конечно, мы это обсудили до игры. Конечно, я подошел и со всей уверенностью пробил пенальти. Когда наши ребята бьют, я всегда им помогаю и психологически поддерживаю, поэтому мы все стараемся помогать друг другу в этом отношении.