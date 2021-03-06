Агент: «Летом в ЦСКА напрашивается смена главного тренера»

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06 Марта 2021, 15:34,
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Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможной смене главного тренера в московском ЦСКА.
«Для меня непонятны действия Ганчаренко. Летом напрашивается смена главного тренера. Мне кажется, что ЦСКА прогрессирует не так, как хотелось бы», - передает слова агента ТНВ.
Напомним, что ранее из тренерского штаба «армейцев» ушли Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
Ганчаренко занимает пост рулевого ЦСКА с 2016-го года. Под руководством белорусского специалиста столичный коллектив дважды выигрывал серебро в РПЛ, а также становился обладателем суперкубка страны.
В нынешнем сезоне чемпионата России «армейцы» набрали 37 баллов и занимают второе место. Подопечные Ганчаренко отстают от лидера на пять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Алексей Сафонов