Агент: «Летом в ЦСКА напрашивается смена главного тренера»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможной смене главного тренера в московском ЦСКА.

«Для меня непонятны действия Ганчаренко. Летом напрашивается смена главного тренера. Мне кажется, что ЦСКА прогрессирует не так, как хотелось бы», - передает слова агента ТНВ.

Напомним, что ранее из тренерского штаба «армейцев» ушли Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Ганчаренко занимает пост рулевого ЦСКА с 2016-го года. Под руководством белорусского специалиста столичный коллектив дважды выигрывал серебро в РПЛ, а также становился обладателем суперкубка страны.

В нынешнем сезоне чемпионата России «армейцы» набрали 37 баллов и занимают второе место. Подопечные Ганчаренко отстают от лидера на пять очков.