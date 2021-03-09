Уткин: «Не люблю Талалаева, он - балабол»

Бывший футбольный комментатор, а в настоящий момент блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере грозненского «Ахмата» Андрее Талалаеве.

«Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после встречи с «Динамо». Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол», - заявил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на выезде встречался с московским ЦСКА. Грозненский коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

Подопечные Талалаева с 26 набранными баллами занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «Ахмат» проведет на выезде против петербургского «Зенита».