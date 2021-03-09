Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин: «Не люблю Талалаева, он - балабол»

09 Марта 2021, 09:39,

Бывший футбольный комментатор, а в настоящий момент блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере грозненского «Ахмата» Андрее Талалаеве.

«Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после встречи с «Динамо». Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол», - заявил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на выезде встречался с московским ЦСКА. Грозненский коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

Подопечные Талалаева с 26 набранными баллами занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «Ахмат» проведет на выезде против петербургского «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Андрей Талалаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола