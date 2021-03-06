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Рондон: «Можно сказать, что уже в полных боевых кондициях»

06 Марта 2021, 19:44,

Новичок ЦСКА Саломон Рондон после матча с «Ахматом» (2:0) на клубном канале в YouTube  поделился впечатлениями от игры и рассказал об адаптации.

- Поздравляем с голом, голевой передачей, титулом лучшего игрока матча. Как вам игра?

- Тяжелый матч на самом деле, тяжелый соперник. Тактически тяжело играть, они закрывают все зоны. Действительно было непросто находить свои моменты. Но нам повезло, мы все-таки смогли найти свои лазейки, зоны и забили два гола. Поздравляю всю команду, все ребята  трудились очень хорошо.

- Когда судья назначил пенальти, хотели бить Ахметов и Влашич, но вы уверенно взяли мяч. Это было спонтанным решением?

- Нет, это было решение, которое было принято до матча. Я взял мяч и благодаря поддержке партнеров по команде подошел и пробил. Я был абсолютно уверен в себе и очень рад, что могу помогать команде своими действиями.

- Были ли вы штатным пенальтистом в других клубах?

- Да, я бил пенальти в прошлых клубах, не так много, но 4-5 пенальти точно бил. На самом деле это очень помогает, потому что это прибавляет уверенности тебе и всей команде.

- Мы рады вашей уверенности, но расскажите о своей форме. Когда будете готовы на 90 минут?

- Только тренер будет решать, сколько мне нужно играть. Но то, что мы тренируемся каждый день, это мне помогает и улучшает физическую форму. А когда играешь, то к тебе приходит игровой ритм, командный ритм. Сейчас я себя чувствую лучше, даже можно сказать, что в полных боевых кондициях.

- Вы уже вошли в московский ритм, где успели побывать в городе?

- Пока мне не удалось полностью познакомиться с Москвой и посмотреть все ее достопримечательности. Пока езжу по своим делам и на тренировки. Также жду, когда приедет моя семья. Москва - замечательный город, поэтому  жду семью для знакомства с городом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон
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