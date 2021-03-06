Талалаев: «Представляю, как тяжело руководителям, тем более, они у нас такие грозные в «Ахмате»

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06 Марта 2021, 16:27,
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».
- Такой важный момент - у вас достаточно спокойное положение в таблице, но есть еще Кубок России. Обычно говорят, что нет никакого деления на турниры, но это подспудно существует?
- Нет, оно может существовать в головах, и его не выкинешь никакими способами. Вопрос в том, что все знают, какой у нас календарь. В силу того, что у нас зеркальный календарь, в конце того чемпионата мы играли со всеми лидерами и сейчас в пяти матчах играем с четырьмя командами, которые борются за Лигу чемпионов. Главное преодолеть этот тяжелый момент, потому что и футболистам тяжело, и нам тренерам тяжело. Я представляю, как тяжело руководителям, тем более, они у нас такие грозные в «Ахмате».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
У Ахмата очень много не нужных фолов, этим самым создают себе дополнительные проблемы с удалениями и голами, и очень мало наносят ударов по воротам, в результате мало забивают, с такой статистикой в еврокубках делать нечего.