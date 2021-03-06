Талалаев: «Представляю, как тяжело руководителям, тем более, они у нас такие грозные в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Такой важный момент - у вас достаточно спокойное положение в таблице, но есть еще Кубок России. Обычно говорят, что нет никакого деления на турниры, но это подспудно существует?

- Нет, оно может существовать в головах, и его не выкинешь никакими способами. Вопрос в том, что все знают, какой у нас календарь. В силу того, что у нас зеркальный календарь, в конце того чемпионата мы играли со всеми лидерами и сейчас в пяти матчах играем с четырьмя командами, которые борются за Лигу чемпионов. Главное преодолеть этот тяжелый момент, потому что и футболистам тяжело, и нам тренерам тяжело. Я представляю, как тяжело руководителям, тем более, они у нас такие грозные в «Ахмате».