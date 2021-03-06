Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Эджуке и Рондон - в атаке ЦСКА на матч с «Ахматом»

06 Марта 2021, 13:12,

Сегодня, шестого марта, состоится поединок 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на игру.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богасавац, Бериша, Швец, Силва, Харин, Мелкадзе.

Матч ЦСКА - «Ахмат» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало - 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

После 20 туров чемпионата России «армейцы» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а грозненцы находятся на 11-м месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ахмат
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
06 Марта 2021, 14:11

БЛМ! Воистину БЛМ)

0
Super fanat
06 Марта 2021, 13:41

Читается победа ЦСКА, но Ахмат упрётся. Посмотрим, на что реально способен Рондон.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола