Эджуке и Рондон - в атаке ЦСКА на матч с «Ахматом»

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06 Марта 2021, 13:12,
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Сегодня, шестого марта, состоится поединок 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на игру.
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богасавац, Бериша, Швец, Силва, Харин, Мелкадзе.
Матч ЦСКА - «Ахмат» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало - 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.
После 20 туров чемпионата России «армейцы» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а грозненцы находятся на 11-м месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Ахмат
БЛМ! Воистину БЛМ)
Читается победа ЦСКА, но Ахмат упрётся. Посмотрим, на что реально способен Рондон.