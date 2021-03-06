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Талалаев: «Абсолютно удовлетворены качеством игры команды и в матче с «Ростовом», и с «Динамо»

06 Марта 2021, 13:58,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос про эмоциональное состояние, потому что достаточно такой был эмоциональный матч в прошлом туре, и ваша реакция была эмоциональной после игры. Удалось ли как-то отойти от этих эмоций перед игрой с ЦСКА?

- Мне кажется, вы переоцениваете немного тот выплеск, который был сразу после игры, мы абсолютно удовлетворены качеством игры команды и в матче с «Ростовом», и с «Динамо». Многие говорят, что в первом тайме какое-то преимущество было у соперника. То, что забили два гола после двух ударов по нашим воротам, один был забит с пенальти, всегда его можно назначить или нет, а второй мы забили в свои ворота. Да, мы не так много владели мячом и сами создавали не так много. Но при этом перестроив игру во втором тайме, имели преимущество, просто не  реализовали моменты. Поэтому при подготовке к ЦСКА мы учли несколько моментов, сделали акцент на реализацию и готовимся в абсолютно уверенном хорошем состоянии и настроении, которое после хорошей работы в межсезонье превалирует сейчас в раздевалке нашей команды.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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