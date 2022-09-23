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Лига наций УЕФА

Саутгейт внимательно следит за итальянским чемпионатом

 
23 Сентября 2022 • 20:37 Комментировать
Италия
...
Англия
1 3.10 X 3.25 2 2.50
Через 0 ч. 23 мин.

Сегодня в матче Лиги Наций должны сыграть между собой сборные Италии и Англии, и наставник английской сборной Гарет Саутгейт поделился своими ожиданиями. Он заявил, что внимательно изучал игру итальянских футболистов, в том числе и посредством просмотра матчей чемпионата Италии.

- Мы очень внимательно следим за итальянским чемпионатом, за Серией А. Смотрел дерби Милана, затем матч «Интера» с «Удинезе», - заявил Саутгейт.

Матч между сборными Италии и Англии на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
24.09  16:00 Армения ... Украина 6.20 4.10 1.57
Идет 0 минута Исландия 0:0 РОССИЯ
24.09  19:00 Словения ... Норвегия 3.75 3.45 2.07
24.09  19:00 Северная Ирландия ... Косово 2.23 3.35 3.45
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
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Сегодня, 23 Сентября
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