Саутгейт внимательно следит за итальянским чемпионатом

Сегодня в матче Лиги Наций должны сыграть между собой сборные Италии и Англии, и наставник английской сборной Гарет Саутгейт поделился своими ожиданиями. Он заявил, что внимательно изучал игру итальянских футболистов, в том числе и посредством просмотра матчей чемпионата Италии.

- Мы очень внимательно следим за итальянским чемпионатом, за Серией А. Смотрел дерби Милана, затем матч «Интера» с «Удинезе», - заявил Саутгейт.

Матч между сборными Италии и Англии на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.