Габбьядини и Фраттези вызваны в сборную Италии

Сборная Италии лишилась двух важных игроков из-за травм перед решающими матчами третьего сезона Лиги наций УЕФА.

Расположение действующих чемпионов Европы покинули Лоренцо Пеллегрини и Маттео Политано. По информации пресс-службы «Наполи», у вингера обнаружили растяжения связок правой лодыжки после матча с «Миланом». Что же касается Лоренцо, то у него выявили небольшие проблемы с бедром.

В стане национальной команды их заменят Маноло Габбьядини и Давиде Фраттези. Напомним, что в последних матчах итальянцам предстоит сыграть с Англией и Венгрией.

«Скуадра Адзурра» занимает третье место в своей группе и рискует вылететь во второй дивизион.

