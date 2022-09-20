Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Габбьядини и Фраттези вызваны в сборную Италии

 
20 Сентября 2022 • 13:07 Комментировать
Италия
...
Англия
1 2.85 X 3.20 2 2.60
23.09 21:45

Сборная Италии лишилась двух важных игроков из-за травм перед решающими матчами третьего сезона Лиги наций УЕФА.

Расположение действующих чемпионов Европы покинули Лоренцо Пеллегрини и Маттео Политано. По информации пресс-службы «Наполи», у вингера обнаружили растяжения связок правой лодыжки после матча с «Миланом». Что же касается Лоренцо, то у него выявили небольшие проблемы с бедром.

В стане национальной команды их заменят Маноло Габбьядини и Давиде Фраттези. Напомним, что в последних матчах итальянцам предстоит сыграть с Англией и Венгрией.

«Скуадра Адзурра» занимает третье место в своей группе и рискует вылететь во второй дивизион.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Маноло Габбьядини Маттео Политано Лоренцо Пеллегрини Давиде Фраттези
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
13:07 · Лига наций УЕФА
Габбьядини и Фраттези вызваны в сборную Италии
11:02 · Лига наций УЕФА
Сборная Франции потеряла очередного игрока из-за травмы
00:19 · Италия. Серия А
Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной
19 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Льорис может не сыграть в дерби с «Арсеналом»
19:38 · Лига наций УЕФА
29-летний Рафа Силва завершил карьеру в сборной Португалии
18:28 · Лига наций УЕФА
Манчини рассказал, кто заменит Верратти в сборной Италии
17:32 · Лига наций УЕФА
​Мбаппе отказался от участия в фотосессии со сборной Франции 1
16:14 · Лига наций УЕФА
​Льориса и Эрнандеса заменили в сборной Франции из-за травм
15:37 · Лига наций УЕФА
​В РФС подтвердили обращение в УЕФА и ФИФА из-за слов тренера сборной Украины
15:22 · Лига наций УЕФА
​РФС требует наказания для тренера сборной Украины
12:17 · Чемпионат мира 2022
Сборная Бельгии представила форму с пламенем на рукавах фото
18 Сентября
06:17 · Россия. Премьер-лига
Ловрен покинул «Зенит» после матча с «Динамо»
17 Сентября
09:48 · Лига наций УЕФА
Азар, де Брёйне и Куртуа - в заявке сборной Бельгии на матч с Голландией
09:33 · Лига наций УЕФА
Манчини назвал заявку сборной Италии на матчи с Англией и Венгрией
07:26 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на невызов Уайта в сборную Англии
Все новости
Рекомендуем