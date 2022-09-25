Жоржиньо: «Сборная Италии возрождается»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо считает, что команда находится на правильном пути.

В недавнем поединке Лиги наций действующие чемпионы Европы одолели Англию с минимальным счётом. В завершающем матче группы против Венгрии, который пройдёт 26 сентября, итальянцам необходимо победить, чтобы занять первое место в квартете и сыграть в финале четырёх.

«Думаю, сборная пережила некоторое возрождение, – вспоминает Жоржиньо триумф в матче с Англией. – Мы должны продолжать следовать по этому пути – чувствую, что это верная дорога. Непопадание на чемпионат мира многому нас научило, и теперь выход в финал четырёх Лиги наций имеет особое значение для Италии. Побеждать всегда приятно, но победы со сборной – это нечто особенное», – отметил хавбек «Челси».