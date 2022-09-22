Манчини: Мы стараемся, чтобы сборная Италии показывала хороший футбол

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался в преддверии матча 5-го тура Лиги наций со сборной Англии.

Манчини сказал Sky Sport Italia, что к сборной были привлечены футболисты, у которых еще нет опыта, но они показывают хорошую игру. Все стараются сделать так, чтобы команда одерживала победы и демонстрировала хороший футбол, добавил специалист.

Встреча между сборными Италии и Англии состоится завтра, начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

На данный момент итальянцы занимают третье место в турнирной таблице Лиги наций группы А3, набрав пять очков. Английская сборная располагается на последней строчке, имея в своем активе всего два набранных балла.