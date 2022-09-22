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Лига наций УЕФА

Манчини: Мы стараемся, чтобы сборная Италии показывала хороший футбол

 
22 Сентября 2022 • 16:13 Комментировать
Италия
...
Англия
1 2.90 X 3.15 2 2.55
23.09 21:45

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался в преддверии матча 5-го тура Лиги наций со сборной Англии.

Манчини сказал Sky Sport Italia, что к сборной были привлечены футболисты, у которых еще нет опыта, но они показывают хорошую игру. Все стараются сделать так, чтобы команда одерживала победы и демонстрировала хороший футбол, добавил специалист.

Встреча между сборными Италии и Англии состоится завтра, начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

На данный момент итальянцы занимают третье место в турнирной таблице Лиги наций группы А3, набрав пять очков. Английская сборная располагается на последней строчке, имея в своем активе всего два набранных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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