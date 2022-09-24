Англия повторила антирекорд 30-летней давности

В рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги наций сборная Англии встречалась на выезде с национальной командой Италии. Подопечные Гарета Саутгейта потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал форвард Джакомо Распадори.

Сборная Англии повторила собственный антирекорд 30-летней давности. У британской команды серия из пяти официальных матчей без побед. Подобное происходило с англичанами в 1992 году.

После вчерашнего фиаско команда Саутгейта вылетела из элитного дивизиона Лиги наций. В последнем туре Англия на своем поле встретится с Германией.