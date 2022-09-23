​Сака признан лучшим игроком года в сборной Англии

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака был признан лучшим футболистом года в сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба «трёх львов».

В социальных сетях было опубликовано фото, на котором Сака держит награду. На ней можно заметить надпись: «Игрок года 2021/2022», то есть учитывался не календарный год, а сезон.

Всего за сборную Англии Букайо Сака провёл 18 матчей. В них полузащитник забил четыре года и отдал четыре голевых паса на партнёров.

В пятницу вечером сборная Англии проведёт гостевой матч против Италии. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.