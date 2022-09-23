Бонуччи вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную Италии

Капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи преодолел важную отметку в качестве игрока национальной команды Италии.

Матч против сборной Англии в рамках Лиги наций УЕФА стал для чемпиона Европы 117-м в футболке «скуадры аздурры». Защитник сравнялся по этому показателю с многолетним партнёром по обороне Джорджо Кьеллини и с легендой «Ромы» Даниеле де Росси.

Впереди Бонуччи по очереди находятся Паоло Мальдини, а также чемпионы мира Паоло Каннаваро и Джанлуиджи Буффон. На счету великого вратаря 176 игр в воротах итальянцев.

