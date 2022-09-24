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Чемпионат мира по футболу 2022

У сборной Англии ноль побед в официальных матчах в 2022 году

 
24 Сентября 2022 • 00:06 Комментировать
Италия
1:0
Англия
окончен

Тревожная статистика для фанатов сборной Англии. Родоначальники футбола не одержали ни одной победы в официальных матчах в 2022 году.

Отметим, что подопечные Гарета Саутгейта успешно начали год с выигранных встреч у Швейцарии и Кот-д’Ивуара, однако эти поединки в марте носили товарищеский статус. В рамках Лиги наций УЕФА англичане дважды сыграли вничью и трижды потерпели неудачу. После поражения итальянцам финалисты Евро-2020 покинули элитный дивизион. Также нельзя забывать и о позорном матче на «Молинью» против венгров, закончившемся со счётом 0:4 в пользу гостей. Что интересно, за эти пять встреч Англия смогла забить лишь один гол.

Такие показатели в последних играх смущают перед ЧМ-2022, где родоначальников футбола в группе ждут сборные США, Уэльса и Ирана.

 

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Сборная Англии Чемпионат Мира Чм-2022 Гарет Саутгейт Лига Наций
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