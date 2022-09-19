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Лига наций УЕФА

Манчини рассказал, кто заменит Верратти в сборной Италии

 
19 Сентября 2022 • 18:28 Комментировать
Италия
...
Англия
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23.09 21:45

Полузащитник Марко Верратти не поможет сборной Италии в сентябрьских матчах Лиги наций из-за полученного повреждения. Главный тренер «скуадры адзурры» Роберто Манчини рассказал, кто заменит хавбека «ПСЖ» в команде.

«Марко Верратти нам не поможет. Наверное, я позвоню Давиде Фраттези, и он займёт освободившееся место», - высказался Манчини в ходе пресс-конференции.

Сборная Италии в сентябре сыграет дома против Англии (23 сентября) и на выезде против Венгрии (26 сентября). После четырёх туров команда Роберто Манчини занимает третье место в своей группе Лиги наций с пятью набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Марко Верратти Давиде Фраттези
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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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