Генич сделал прогноз на матч Италия - Англия

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между сборными Италии и Англии в групповом турнире Лиги наций.

«В первом тайме будет упрямый, упертый футбол, без большого количества моментов. Скорее всего, все закончится ничейным результатом. Мой прогноз: ничья в первом тайме», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок сборных Италии и Англии состоится в пятницу, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После четырех туров Англия занимает последнее место, а Италия идет на третьей строчке в таблице своей группы.