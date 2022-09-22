Манчини признался, при каком условии изменит стиль игры сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о возможном изменении стиля игры команды.

Манчини сказал Football Italia, что если бы изменение системы игры гарантировало бы победу во всех матчах, то он бы пошел на такой шаг, но у этой сборной есть своя особенность, которая работала продолжительное время.

Специалист добавил, что ему необходимо привыкнуть к тем футболистам, которые сейчас есть в его распоряжении.

Сборная Италии примет на своем поле сборную Англии в рамках матча 5-го тура Лиги наций, встреча состоится 23 сентября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.