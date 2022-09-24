Димарко: «Стыдно не участвовать в чемпионате мира»

Футболист «Интера» и национальной команды Италии Федерико Димарко поделился мнением о победной встрече Лиги наций против англичан.

«Стыдно не участвовать в чемпионате мира, где мы могли бы заявить о себе. Нас много, ребята, и эта победа очень поможет в будущем. С Венгрией будем играть за первое место», — приводит слова левого защитника Napoli Magazine.

Напомним, что действующие чемпионы Европы отстают от неожиданно лидирующих венгров на два балла. Очный поединок в Будапеште решит судьбу путёвки в финальную стадию третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА.