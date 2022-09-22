​Бонуччи рассказал о фанатах «без мозгов»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о фанатах.

«Если итальянец освистывает игрока на матче сборной Италии, то для меня это человек без мозгов. Потому что в таких играх футболист представляет всю нацию, в том числе того, кто его освистывает.

Не понимаю, почему Доннарумму освистывают, он просто сделал выбор. Но он будет не первым и не последним, кого освистали. Мы должны расти с культурной точки зрения», - сказал Бонуччи, чьи слова приводит журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

Напомним, что фанаты «Милана» обижены на Джанлуиджи Доннарумму из-за перехода в «ПСЖ».

В пятницу сборная Италии сыграет против Англии в Милане.