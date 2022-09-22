​Манчини: «Англия в лучшей форме»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал несколько слов перед матчем Лиги наций против Англии.

«Англия в лучшей форме, но у нас есть энтузиазм, и мы можем показать хорошую игру. Англия – одна из лучших футбольных стран мира, полная талантов. У них богатая атакующая линия, и это будет сложный матч.

Перейду ли я на схему 3-5-2? Если бы изменение схемы означало победу в каждом матче, я бы всегда её менял. Я должен адаптироваться к футболистам, которые есть в моём распоряжении», - сказал Манчини на пресс-конференции.

Сборная Италии примет сборную Англии на «Сан-Сиро» в пятницу, 23 сентября.