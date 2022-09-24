Саутгейт: «Большую часть матча играли хорошо»

Сборная Англии сенсационно плохо выступает в Лиге Наций - в пяти матчах она еще не выиграла ни разу, потерпев в пятницу поражение от итальянцев в игре, которая могла бы стать для англичан маленькой местью за поражение в финале Евро-2020.

Тем не менее, наставник англичан Гарет Саутгейт считает, что команда играла вполне неплохо.

- Мы больше владел мячом, больше били, большую часть игры мы играли очень хорошо. Но в нужный момент не сработали должным образом в обороне. Кроме того, были проблемы с реализацией моментов. В любом случае, я думаю, что этот матч стал для нас шагом вперед, - цитирует Саутгейта BBC Sport.