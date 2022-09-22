Тонали не сыграет с Англией

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали пропустит матч пятого тура Лиги наций против Англии, который пройдёт в пятницу. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Тонали пропустил последнюю тренировку «скуадры адзурры» из-за лёгкой мышечной травмы.

В четверг рулевой итальянской национальной команды Роберто Манчини даст пресс-конференцию, на которой наверняка расскажет о состоянии Сандро Тонали более подробно. Возможно, если футболист в ближайшие дни не восстановится, в сборную будет вызван ещё один полузащитник.

Матч между сборными Италии и Англии стартует 23 сентября в 21:45 по московскому времени.