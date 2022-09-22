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Лига наций УЕФА

Тонали не сыграет с Англией

 
22 Сентября 2022 • 14:03 Комментировать
Италия
...
Англия
1 2.90 X 3.15 2 2.55
23.09 21:45

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали пропустит матч пятого тура Лиги наций против Англии, который пройдёт в пятницу. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, Тонали пропустил последнюю тренировку «скуадры адзурры» из-за лёгкой мышечной травмы.

В четверг рулевой итальянской национальной команды Роберто Манчини даст пресс-конференцию, на которой наверняка расскажет о состоянии Сандро Тонали более подробно. Возможно, если футболист в ближайшие дни не восстановится, в сборную будет вызван ещё один полузащитник.

Матч между сборными Италии и Англии стартует 23 сентября в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сандро Тонали
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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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