​Бонуччи: «Англия постоянно открывает новые таланты»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сказал несколько слов перед домашним матчем против Англии в рамках пятого тура Лиги наций.

«Конечно, у Англии есть преимущество, потому что они постоянно открывают новые таланты и имеют смелость давать им играть.

Гарри Кейн? Мы много раз пересекались, это один из лучших нападающих в мире. В последнее время мы изучали и других английских нападающих», - сказал Бонуччи в ходе пресс-конференции.

Сборная Италии примет сборную Англии в пятницу, 23 сентября. Матч пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

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