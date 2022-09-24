Манчини: «Италия заслуженно победила Англию»

Сборная Италии нанесла поражение команде Англии (1:0) в матче предпоследнего тура групповой стадии Лиги наций. После окончания встречи наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини высказался о результате поединка.

«Италия одолела Англию, которую считают одной из лучших сборных мира. Очень важно, что у нас есть индивидуальность в коллективе. Команда хочет атаковать и оставаться на высоте. В этом мы были хороши. Одержали заслуженную победу», - приводит слова Роберто пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «скуадра адзурра» набрала восемь баллов и располагается на второй строчке в таблице своей группы