Райс разочарован поражением от Италии

Сборная Англии сенсационно плохо выступает в Лиге Наций - в пяти матчах она еще не выиграла ни разу, потерпев в пятницу поражение от итальянцев в игре, которая могла бы стать для англичан маленькой местью за поражение в финале Евро-2020.

Неудачей разочарован Деклан Райс, защитник англичан.

- Конечно, есть разочарование. Мы настраиваемся на победу в любом турнире. Но тут, в Лиге Наций, опустились ниже наших привычных стандартов. Но я не думаю, что мы сыграли совсем уж плохо сегодня. На самом деле мы прибавили, по отношению к летним играм. Поверьте, мы прибавим еще, - цитирует игрока Channel 4.