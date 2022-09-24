Бонуччи назвал главный фактор победы Италии над Англией

Ветеран сборной Италии Леонардо Бонуччи пообщался с журналистами после матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Англией. «Скуадра Адзурра» отпраздновала минимальную «викторию» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джакомо Распадори во втором тайме.

«Поддержка болельщиков очень помогла нам в достижении этого результата. Они хотели, чтобы мы проявили мужество и гордость. С таким стимулом мы будем продолжать расти.

Италия держала игру под своим контролем, мы лишь немного рисковали в концовке встречи. Думаю, за сегодняшнюю игру команда заслужила аплодисменты», - передает слова Леонардо RAI Sport.

По итогам пяти туров Италия набрала восемь баллов и занимает второе место в своей группе.