Италия одолела Англию и выбила ее в лигу В Лиги наций

В очередном матче Лиги наций сборная Италии смогла минимально переиграть Англию со счетом 1:0. Эта победа позволила «скуадре адзурри» остаться в игре в борьбе за первую строчку квартета. Англия же, уступив в очередном матче, досрочно вылетела в Лигу В Лиги наций.

Сборная Италии перед этим туром располагается на третьей строчке в своей группе после четырех сыгранных матчей, в которых «скуадра адзурра» смогла набрать пять баллов. От сенсационного лидера в лице Венгрии итальянцы отстали уже на два очка. В июне итальянцы провели четыре встречи в рамках Лиги наций, и смогли победить только в одном случае. Коллектив Манчини сумел кое-как выиграть с минимальным счетом у Венгрии в первой встрече, завершил игры с Англией и Германией вничью, а в гостей игре с немцами проиграл оппоненту со счетом 2:5.

Что же касается английской сборной, то она находится на последней строчке в группе, имея в своем активе 2 очка в четырех встречах. Матч в Милане против Италии может стать определяющим для англичан, ведь в случае поражения «три льва» могут вылететь в Лигу В. Вне всяких сомнений, это станет серьезным провалом для сборной гостей. В июне коллектив Саутгейта сенсационно проиграл Венгрии, причем дважды – 0:1 в гостях и 0:4 на своем поле. Никто не трогает наставника «трех львов», помня его услуги перед командой на минувшем чемпионате Европы по футболу, где, напомним, Англия дошла до финала и уступила сегодняшнему противнику в серии 11-метровых ударов.

Встреча в Италии началась под жестким прессингом со стороны хозяев, которые задались целью забить быстрый мяч, но сделать этого не удалось, поскольку удары Распрадори и Бонуччи цели не достигли. В то же самое время, Скамакка свой мяч в ворота соперника все же отправил. Однако Поуп сумел среагировать и переправил мяч через перекладину, выручив свой коллектив в весьма непростом эпизоде. Время шло, а давление итальянцев постепенно спадало, и уже ближе к середине тайма «три льва» чувствовали себя спокойно на поле соперника и нередко выбегали в контратаки сами.

Стерлинг в одном из эпизодов сумел нанести удар по воротам соперника, но направил сферу чуть выше мишени. В другой ситуации уже Беллингем пробивал по рамке, но все тому же Стерлингу не удалось подкорректировать сферу в ворота после рикошета со стороны соперника. Пока Поуп усиленно трудился в воротах, Доннарумма откровенно прохлаждался в рамке, в редких случаях вступая в игру после незадачливых фланговых прострелов сборной Англии. Гостевая команда в концовке игрового отрезка смогла обложить соперников стандартными положениями от угла поля, но это никак не сказалось на результатах после первого тайма – 0:0.

Второй тайм стартовал с того, что Стерлинга на полном ходу снес с ног Бонуччи, за что тут же получил карточку желтого цвета. Джеймс взялся исполнить стандартное положение, но направил мяч значительно выше цели. Кейну, в то же самое время, в кровь разбили губу соперники, и только после серии манипуляций игрок продолжил матч. На исходе часа игры Манчини выпустил на поле вместо Скамакки Нбонто, а вместо Бареллы Побега, надеясь все-таки открыть счет в матче.

К слову, на 68-й минуте игры это все-таки удалось сборной Италии. Распадри в движении получил мяч почти на линии штрафной, после чего хлестко пробил в дальний угол. Мяч влетел впритирку со стойкой – 1:0. Во второй половине второго тайма на поле вместо Уокера и Саки появились Шоу и Грилиш, которые попытались внести свой вклад в игру, но мяч буквально не лез в рамку. На 78-й минуте матча Кейн оказался с мячом в чужой штрафной. Его два кряду удара пришлись в голкипера, а третий не долетел до цели.

В концовке встречи Ди Лоренцо и Грилиш за разного рода фолы получили по карточке, а на замену вышли Габбьядини, Фраттези и Эмерсон, но их появление в игре на результат не повлияло. 1:0 – победа «скуадры адзурры».