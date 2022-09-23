Грилиш: «Давно мечтал сыграть на «Сан-Сиро»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш высказался о предстоящем поединке против сборной Италии в групповом турнире Лиги наций.

«Англия проведет поединок на «Сан-Сиро», это культовая арена, на которой я давно мечтал сыграть. Я был бы рад посетить этот стадион даже в качестве обычного зрителя. Уверен, это будет незабываемый опыт», - передает слова футболиста издание Calciomercato.

Матч пятого тура между сборными Италии и Англии состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

По итогам четырех сыгранных туров «скуадра адзурра» занимает третье место в группе, а британцы замыкают таблицу.