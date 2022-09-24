Сборная Англии впервые в 21-м веке не может забить в трёх матчах кряду

Сборная Англии сенсационно плохо выступает в нынешнем розыгрыше Лиге Наций - в пяти проведенных матчах она еще не выиграла ни разу, потерпев в пятницу поражение от итальянцев в игре, которая могла бы стать для англичан маленькой местью за поражение в финале Евро-2020. Но гол Джакомо Распадори в середине второго тайма перечеркнул надежды родоначальников футбола.

Сами они не забили, и в результате впервые в нынешнем столетии не смогли забить в трех официальных матчах кряду. Такого с командой не было с 2000 года. Любопытно, что и тогда третий матч в этой серии англичане сыграли как раз против Италии.