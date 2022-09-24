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Лига наций УЕФА

Сборная Англии впервые в 21-м веке не может забить в трёх матчах кряду

 
24 Сентября 2022 • 02:01 Комментировать
Италия
1:0
Англия
окончен

Сборная Англии сенсационно плохо выступает в нынешнем розыгрыше Лиге Наций - в пяти проведенных матчах она еще не выиграла ни разу, потерпев в пятницу поражение от итальянцев в игре, которая могла бы стать для англичан маленькой местью за поражение в финале Евро-2020. Но гол Джакомо Распадори в середине второго тайма перечеркнул надежды родоначальников футбола.

Сами они не забили, и в результате впервые в нынешнем столетии не смогли забить в трех официальных матчах кряду. Такого с командой не было с 2000 года. Любопытно, что и тогда третий матч в этой серии англичане сыграли как раз против Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Англии
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окончен Италия 1:0 Англия 3.10 3.25 2.50
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24.09  21:45 Испания ... Швейцария 1.53 4.30 6.40
24.09  21:45 Чехия ... Португалия 4.30 3.65 1.87
24.09  21:45 Сербия ... Швеция 2.15 3.40 3.55
24.09  21:45 Кипр ... Греция 5.20 3.70 1.72
24.09  21:45 Израиль ... Албания 2.31 3.25 3.35
24.09  21:45 Шотландия ... Ирландия 2.22 3.30 3.45
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