Форвард сборной Италии Распадори подвёл итоги матча с Англией

Форвард сборной Италии Джакомо Распадори, забивший победный гол в матче группового этапа Лиги наций с Англией (1:0), поделился впечатлениями от поединка.

«Италия показала хорошую игру. Мы отлично действовали в атаке, выкладывались по максимуму. Это отличное выступление и прекрасный результат. Мы нуждались в этой победе. Сборная Италии продемонстрировала, что у нее есть большие амбиции», - передает слова Распадори пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров «скуадра адзурра» набрала восемь баллов и располагается на втором месте в таблице своей группы, уступая два очка Венгрии.