Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Известны результаты повторного тестирования Заболотного, Ерохина и Лесового на коронавирус

12 Ноября 2020, 11:52,

Global Look Press

Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой прошли повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. Ранее эти игроки сдали сомнительные тесты.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, повторное тестирование подтвердило результаты большинства предыдущих обследований - все результаты отрицательные.

Напомним, что в четверг, 12-го ноября, команда Станислава Черчесова проведет товарищеский поединок с Молдовой. После этого сборная России сыграет два гостевых поединка в рамках групповой стадии Лиги наций - с командами Турции и Сербии. Матчи состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Даниил Лесовой
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала