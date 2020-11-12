Известны результаты повторного тестирования Заболотного, Ерохина и Лесового на коронавирус

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12 Ноября 2020, 11:52,
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Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой прошли повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. Ранее эти игроки сдали сомнительные тесты.
Как сообщает пресс-служба национальной команды, повторное тестирование подтвердило результаты большинства предыдущих обследований - все результаты отрицательные.
Напомним, что в четверг, 12-го ноября, команда Станислава Черчесова проведет товарищеский поединок с Молдовой. После этого сборная России сыграет два гостевых поединка в рамках групповой стадии Лиги наций - с командами Турции и Сербии. Матчи состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Даниил Лесовой