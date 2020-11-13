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Лопырёва: «Как можно было Молдове не забить?»

13 Ноября 2020, 11:45,

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Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырёва прокомментировала ничейный результат в контрольном поединке между сборными Молдовы и России. Матч завершился со счетом 0:0.

«Старалась, вчера видео снимала, а выражение: ни в какие ворота, актуально, как никогда... Как можно было Молдове не забить? Ну вы чего?», - гласит сообщение Лопырёвой в «Твиттере».

Напомним, что в скором времени подопечные Станислава Черчесова проведут заключительные поединки в групповом раунде Лиги наций. 15-го ноября сборная России на выезде встретится с командой Турции, а 18-го ноября состоится поединок против Сербии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктория Лопырёва
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