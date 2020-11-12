Матч с Молдовой был тяжёлым - Фомин

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12 Ноября 2020, 22:50,
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин подвёл итоги матча с командой Молдовы (0:0).
23-летний футболист высказал общее впечатление о матче, заявив, что игра выдалась тяжелой, как для его дебютного поединка.
«Первое впечатление — игра была тяжелой. Будем работать», - сказал Фомин в пост-матчевом интервью телеканалу «Матч ТВ».
Кроме того, Фомин порассуждал над своим следующим матчем и заверил, что готов вновь сыграть в составе сборной России. В конце футболист добавил, что доволен игрой, хотя и рассчитывал на победу, как и вся команда, так как у них была задача – одержать три победы из трёх возможных.
Следующая игра сборной России состоится 15 ноября против сборной Турции.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Сборная России, Даниил Фомин