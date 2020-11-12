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Матч с Молдовой был тяжёлым - Фомин

12 Ноября 2020, 22:50,

ФК "Краснодар"

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин подвёл итоги матча с командой Молдовы (0:0).

23-летний футболист высказал общее впечатление о матче, заявив, что игра выдалась тяжелой, как для его дебютного поединка.

«Первое впечатление — игра была тяжелой. Будем работать», - сказал Фомин в пост-матчевом интервью телеканалу «Матч ТВ».

Кроме того, Фомин порассуждал над своим следующим матчем и заверил, что готов вновь сыграть в составе сборной России. В конце футболист добавил, что доволен игрой, хотя и рассчитывал на победу, как и вся команда, так как у них была задача – одержать три победы из трёх возможных.

Следующая игра сборной России состоится 15 ноября против сборной Турции.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная России, Даниил Фомин
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