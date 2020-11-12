Лучший бомбардир сборной Молдовы Сидоренко: «У нас есть один минус, который очень многое перекрывает»

Лучший бомбардир сборной Молдовы в отборочном цикле ЧМ-2014, нападающий «Влазнии» из Албании Евгений Сидоренко поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой России.

- В каком сейчас состоянии сборная Молдовы?

Сейчас сборная Молдовы переживает не лучшие времена, у нас есть хорошие футболисты, которые играют в неплохих клубах, но в сборной есть проблема. Мало кто хочет взять на себя ответственность, по крайней мере, так кажется со стороны. У нас есть сильные стороны, но есть один минус, который очень многое перекрывает. Если мы забьем первыми, с нами очень трудно любой команде, сборная Молдовы умеет упираться и проявлять характер. Но вот если мы пропускаем, то, как правило, быстро рассыпаемся и пропускаем еще и еще.

- Следите за сборной России?

Да, конечно, я слежу за сборной России. У вас хорошая команда, которая прибавляет в последнее время и показывает хорошую, интересную игру, что мы сейчас можем заметить.

- Какие ожидания от матча?

Россия в этой паре является явным фаворитом, но сборная Молдовы всегда хорошо играет с командами из СНГ. Я действительно верю в успех наших ребят, думаю, что в итоге будет ничья со счетом 1:1.

Сергей Румянцев