Гилерме побил рекорд Черчесова

Российский вратарь Маринато Гилерме провёл памятный матч против Молдовы (0:0), в котором побил рекорд Станислава Черчесова.

Главный тренер сборной России на матч против Молдовы выставил в рамках опытного голкипера, который отстоял на ноль. Таким образом, Маринато Гилерме провел 135 сухой матч за свою карьеру и обогнал Станислава Черчесова в списке клуба Льва Яшина.

Кроме Гилерме в списке вратарей сборной России числятся Матвей Сафонов и Сослан Джанаев.

Напомним, что для 34-летнего Маринато Гилерме матч против Молдовы стал 14-м в составе сборной России. Игрок известен своими выступлениями за «Локомотив», в составе которого провёл 313 матчей.