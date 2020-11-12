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Гилерме побил рекорд Черчесова

12 Ноября 2020, 23:37,

Евро-Футбол.Ру

Российский вратарь Маринато Гилерме провёл памятный матч против Молдовы (0:0), в котором побил рекорд Станислава Черчесова.

Главный тренер сборной России на матч против Молдовы выставил в рамках опытного голкипера, который отстоял на ноль. Таким образом, Маринато Гилерме провел 135 сухой матч за свою карьеру и обогнал Станислава Черчесова в списке клуба Льва Яшина.

Кроме Гилерме в списке вратарей сборной России числятся Матвей Сафонов и Сослан Джанаев.

Напомним, что для 34-летнего Маринато Гилерме матч против Молдовы стал 14-м в составе сборной России. Игрок известен своими выступлениями за «Локомотив», в составе которого провёл 313 матчей.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Гилерме Маринато
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