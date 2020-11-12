Джикия: «Очень рад был сегодня в качестве капитана вывести команду на хоть и товарищескую, контрольную игру»

Капитан сборной России Георгий Джикия подвёл итоги матча с командой Молдовы (0:0) в эфире канала «Матч!».

- С каким настроением выходили на поле?

- С хорошим настроением, конечно же. Очень рад был сегодня в качестве капитана вывести команду на хоть и товарищескую, контрольную игру.

- Капитан как проводник между тренером и командой. Что Черчесов говорил перед началом и после 45 минут, когда что-то получалось, а что-то не получалось?

- Согласен, что концовка у нас не совсем получалось, из-за этого мы не забили гол, но были хорошие подходы, хорошие удары. Но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого, наверное, не получилось качественно использовать свои моменты. В перерыве, все прекрасно знают, что я это никогда не обсуждаю, но до игры, конечно же, настрой был на победу

- Вопрос по выступлению сборной, четыре матча она не выигрывает, два - не забивает. Эта история может накладывать отпечаток на то, что внутри? Закрепощение некое, что мяч не идет в ворота соперника, или этой проблемы не существует?

- Не сказал бы, что это такая проблема, но понятное дело, что это не совсем приятно, но мы стараемся. Дай бог, чтобы в ближайшей игре все получилось, и была победа.

- Уже затрагивали тему молодежи. По-вашему, как капитана команды спрошу, насколько ребята уже адаптированы играть за национальную сборную?

- Это, наверное, не то, что не ко мне вопрос. Что касается Дивеева, вместе с ним провел матч. Самое главное, что мы сегодня сыграли на ноль, поэтому поздравляю его и других ребят с дебютом и тем, что кто-то вышел в стартовом составе. Ребята молодцы, они в обойме сборной, полный вперед!

- Впереди решающие матчи в Лиге наций. Насколько эта нулевая ничья может повлиять на подготовку? Наверное, с точки зрения некоего мандража?

- Никакого мандража точно не будет. Как вы заметили, сегодня был сбалансированный состав, где была молодежь, поэтому сегодняшняя игра, конечно же, была очень важна, чтобы мы больше притерлись друг к другу. Никакого мандража нету. Все ждем только игр и хорошего результата.

- Вам комфортно быть капитаном команды?

- Комфортно