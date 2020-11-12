«Белые ходоки» Черчесова в Молдове: кто был худшим в составе сборной России

Оценки «нашим парням»

Разные мнения могут быть после такого матча. Кто-то скажет: «мы просто смотрели новичков и берегли силы на более важные игры». Ему возразят: «Молдова – одна из худших сборных мира, проиграла последние 3 матча со счётом 0:12 и за тайм получила пять от итальянцев. Таких нужно обыгрывать в полноги». Правы будут обе стороны, было и первое утверждение, было и второе. Вот только футбола не было этим вечером в Кишинёве.

Если взглянуть на статистику, то преимущество российской команды вопросов не вызывает: владение мячом – 36:64, удары по воротам – 4:18, в створ – 0:5, угловые – 1:7. Очень красивые цифры. Но они собрались после атак на первой скорости и неопасных ударов. Хороший момент был только у Алексея Миранчука. Уменьшали темп матча и замены, которых Станислав Черчесова провёл максимально возможное количество – шесть. Из-за этого не все футболисты успели наиграть на оценку. Некоторым, даже часа не хватило.

Смотрим на календарь. Зима близко. Вот «белые ходоки» Станислава Черчесова и выдвинулись в путь. Идут медленно, как и завещал известный сериал. «Евро-футбол.ру» проанализировал подобие игры и выставил субъективные оценки далеко не всем футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

ГИЛЕРМЕ – 6,0. Ударов в створ ворот Гилерме не было, но сегодня голкипер внушал уверенность в своих защитников. По крайней мере, выглядел уверенно, подсказывал как прервать атаки «статусного» соперника.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,5. Отыграл 90 минут, однако так и не смог «запустить» правый фланг. Намучился с Рябчуком и Платикэ, частенько борьбу проигрывал. Именно с фланга Караваева приходило подобие угрозы от молдавских футболистов.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 6,0. Чуть не смазал неплохой дебют в конце матча. Ужасно передачей организовал атаку гостям, подстраховал Игоря Джикия. Дивеев ничем не удивил – играл просто, спокойно. Это и требуется от центрального защитника.

Игорь Дивеев – первый в истории сборной России футболист 1999 года рождения, вышедший на поле#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/85NoM8NLX4 — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Новоиспечённый капитан сборной России тоже не обошёлся без привоза, махнув ногой мимо мяча на старте матча. Тогда соперник замешкался сам и простил. А в концовке матча уже Георгий Джикия подчистил за Дивеевым, сыграв на опережение после флангового прострела.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 6,5. Опять Жирков показывает молодым, как нужно действовать. Самоотдача на высочайшем уровне, фланг выигран. Рацэ в борьбе с Юрием заработал жёлтую карточку, а обострить не сумел ни разу. Правда, Жирков и сам сегодня в атаку ходил неохотно.

ДАНИИЛ ФОМИН – 7,0. Самый активный игрок сборной России. Конечно, не без ошибок, да и подустал в конце, но Даниил хотя бы заметно нагнетал давление. Всегда думал на обострение, опасно бил с дальней дистанции.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,0. Итальянский Миранчук имел два лучших шанса на гол. Сначала сам создал момент, позволив Намашко выделиться сейвом. А затем со штрафного опустил мяч на перекладину. От Алексея регулярно исходила угроза, чувствовался класс футболиста. В составе сборной России более никто этим не отметился.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ – б/о.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 5,0. Сложно оценивать Чалова. Он вроде в подыгрыше действует, но о прямых обязанностях нападающего забывает. Не забивает. Создал с Миранчуком отличный момент, а потом из хорошей ситуации промахнулся после углового. В целом, скорее минус, чем плюс. Вряд ли мы увидим Чалова в старте против сборной Турции.

КОНСТАНТИН КУЧАЕВ – б/о.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. Неплохо вошёл в игру. Добавил нерва у ворот Намашко. Активно шёл в борьбу, классно пробил с дуги штрафной площади, едва не положив в угол.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о. Очень много суетился, трижды завершив неплохое наступление сборной России неточной передачей. Просто беда на флангах (Ионов, Черышев, Мостовой, иногда Кузяев) атаки сборной России по сегодняшнему матчу.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – б/о.

АНТОН МИРАНЧУК – б/о.

Иван Терентьев