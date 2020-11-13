Радимов: «Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну»

Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении форварда сборной России Александра Соболева в контрольном поединке против команды Молдовы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну», - гласит сообщение специалиста в «Твиттере».

Отметим, что Артём Дзюба не был включен в заявку национальной команды из-за появления в сети интимного видео с его участием.

В ближайшее время российская команда проведет заключительные поединки в групповом турнире Лиги наций. 15-го ноября команда Черчесова на выезде сыграет с командой Турции, а 18-го ноября пройдет поединок против Сербии.