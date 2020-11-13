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Радимов: «Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну»

13 Ноября 2020, 08:59,

twitter.com

Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении форварда сборной России Александра Соболева в контрольном поединке против команды Молдовы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Соболев говорит, что он техничнее Дзюбы? Ну-ну», - гласит сообщение специалиста в «Твиттере».

Отметим, что Артём Дзюба не был включен в заявку национальной команды из-за появления в сети интимного видео с его участием.

В ближайшее время российская команда проведет заключительные поединки в групповом турнире Лиги наций. 15-го ноября команда Черчесова на выезде сыграет с командой Турции, а 18-го ноября пройдет поединок против Сербии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владислав Радимов, Александр Соболев
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Комментарии (1)
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1
White_Shark
13 Ноября 2020, 10:14

Ну да, кстати. Более бесполезного игрока вчера просто не было.
Чалов хоть какое-то движение создавал. Соболев же... Зачем вызодил?
Можно не любить Дзюбу, но факт - он выходит и делает игру, как ни крути. И пока ему нет замены.

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